Cinq disparus après le naufrage d'un bateau sud-coréen au large du Japon

Six membres de l'équipage -- composé au total de deux Sud-Coréens, huit Indonésiens et un Chinois -- ont été secourus et les garde-côtes sont "toujours à la recherche des cinq autres", a expliqué à l'AFP un porte-parole.

Le bateau "transportait de l'acide acrylique, mais on ne sait pas s'il y a une fuite dans l'océan", a précisé le porte-parole. Il a ajouté ne pas avoir d'informations sur l'état de santé des six personnes secourues, qui ont été emmenées à l'hôpital.