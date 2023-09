Cinq morts et 7 blessés: 2 incendiaires devant les assises du Bas-Rhin

"Je suis encore sous le choc". Tee-shirt blanc et pantalon noir, Sassoun Azarian, 24 ans, semble dépassé en se présentant à la barre pour la première fois, alors qu'il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. "Je dis la vérité. Il n'y a rien de volontaire. Pour moi c'est un accident", déclare-t-il à la cour.

Son co-accusé, Munasar Ali Abdullahi, 25 ans, tient à peu près les mêmes propos. "On n'a rien à voir dans l'histoire. On était au mauvais moment au mauvais endroit", assure-t-il dans son survêtement rouge.

Vers 01H00 du matin dans la nuit du 26 au 27 février 2020, les flammes s'étaient rapidement propagées dans cet immeuble de sept étages et 41 appartements du quartier de la gare. Le feu, "très violent" selon un témoin, avait mobilisé pas moins de 48 sapeurs-pompiers et 23 véhicules. Au petit matin, le bilan faisait état de cinq morts et sept blessés.

L'enquête a rapidement écarté l'hypothèse d'une défaillance électrique. L'analyse de la vidéosurveillance a permis de remarquer la présence des deux hommes quittant rapidement les lieux au moment même où s'embrasait l'armoire électrique à cause d'un "objet incandescent", peut-être un mégot. Ils stockaient leurs produits stupéfiants dans la cage d'escalier.