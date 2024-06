Cinq nouveaux membres élus au Conseil de sécurité de l'ONU

L'Assemblée générale des Nations unies a élu le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie comme nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, qui compte 15 membres. De janvier 2025 à fin 2026, ces cinq pays siégeront au sein du plus puissant organe des Nations unies. Ils s'étaient tous présentés sans concurrence. En contrepartie, l'Equateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse quitteront le Conseil fin décembre.