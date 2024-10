Cinquante camions d'aide entrent dans Gaza, selon Israël

Les États-Unis ont mis en garde Israël sur la suspension possible de l'assistance américaine sans amélioration de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. En conséquence, Israël a annoncé mercredi que 50 camions transportant de la nourriture, de l'eau et des médicaments étaient entrés dans l'enclave palestinienne dévastée par la guerre.

L'avertissement des États-Unis figure dans une lettre datée de dimanche et adressée aux autorités israéliennes par les ministres américains des Affaires étrangères et de la Défense, Antony Blinken et Lloyd Austin. Un délai de 30 jours a été évoqué.

Dans leur missive, MM. Blinken et Austin ont indiqué "clairement au gouvernement d'Israël qu'il y avait des changements à faire pour que l'aide apportée à Gaza remonte par rapport aux niveaux très, très bas d'aujourd'hui", a affirmé mardi le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, à la presse, en révélant le contenu de la lettre.