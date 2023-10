Cisjordanie: Berlin appelle Israël à "protéger" les Palestiniens des "colons extrémistes"

Le gouvernement allemand a appelé lundi Israël à "protéger" les Palestiniens des "colons extrémistes" et à "demander des comptes aux responsables", après les violences perpétrées en Cisjordanie occupée.

"En tant que puissance occupante en Cisjordanie, il incombe à Israël d'assurer la sécurité et l'intégrité de la population palestinienne", a ajouté M. Fischer.

"Il faut garantir que les familles palestiniennes puissent rester là où elles sont installées depuis des décennies et ne soient pas contraintes de quitter leur lieu de résidence habituel par crainte pour leur vie et leur intégrité physique", a-t-il poursuivi.

Plus de 100 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie lors d'opérations de l'armée israélienne depuis le déclenchement le 7 octobre de la guerre dans la bande de Gaza entre le Hamas et Israël, à la suite d'une attaque sanglante sans précédent du Hamas qui a fait plus de 1.400 morts en Israël, principalement des civils.

La situation en Cisjordanie, occupée depuis 1967 par Israël, était déjà tendue avant cette guerre avec des raids réguliers menés par les forces israéliennes et une recrudescence des attaques de colons israéliens contre la population palestinienne.