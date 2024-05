Civils tués à Rafah: l'ONU demande à Israël une enquête "complète et transparente"

L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient a exigé lundi d'Israël une enquête "complète et transparente" après la frappe israélienne sur un camp de déplacés dimanche à Rafah, qui a tué 45 personnes, selon le ministère de la Santé du Hamas.

"Je condamne les frappes israéliennes d'hier soir qui ont touché des tentes de personnes déplacés" à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a écrit dans un communiqué Tor Wennesland. "Je demande aux autorités israéliennes de mener une enquête complète et transparente (...) et de prendre des mesures immédiates pour mieux protéger les civils", a ajouté le diplomate.

L'armée israélienne a dit lundi enquêter sur ces faits. "Avant la frappe, un certain nombre de mesures ont été prises pour réduire le risque de blesser des civils non impliqués pendant la frappe, notamment l'usage de surveillance aérienne, le recours à des +munitions précises+ par l'armée de l'air israélienne, et des informations de renseignement complémentaires", a déclaré l'armée dans un communiqué.