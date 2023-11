CJR: la défense commence à plaider la relaxe d'Eric Dupond-Moretti

La défense d'Eric Dupond-Moretti a commencé à plaider jeudi matin devant la Cour de justice de la République (CJR) pour demander la relaxe du garde des Sceaux, contre qui l'accusation a réclamé mercredi une peine d'un an de prison avec sursis.

"Ces poursuites n'ont aucun sens" et l'accusation "construit ses infractions" sur des "approximations", a rétorqué Me Rémi Lorrain, demandant aux trois magistrats professionnels et 12 parlementaires qui composent la CJR "de relaxer" Eric Dupond-Moretti.

L'accusation a affirmé la veille que le ministre avait ignoré les "alertes", "clignotants orange, rouge", et "franchi une ligne qu'il n'aurait jamais du franchir": ouvrir, en tant que ministre, des enquêtes administratives visant trois magistrats qu'il avait critiqués quand il était avocat.

La première affaire concerne trois magistrats du Parquet national financier (PNF) qui avaient fait éplucher les factures téléphoniques de M. Dupond-Moretti quand il était avocat dans le dossier de corruption dit "Bismuth", lié à l'ancien président Nicolas Sarkozy - des "méthodes de barbouze", avait-il estimé, peu avant sa nomination surprise place Vendôme en juillet 2020.