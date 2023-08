Clarence Avant, le "parrain de la musique noire" américaine, est mort à 92 ans

Clarence Avant "est décédé en paix chez lui" dimanche, ont annoncé ses enfants Nicole et Alex Avant dans un communiqué.

"Sous sa direction révolutionnaire dans l'industrie, Clarence s'est fait affectueusement appelé +Le parrain noir+ des milieux de la musique, du divertissement, de la politique et du sport", salue sa famille.

L'homme d'affaires disparu "laisse derrière lui une famille aimante et un océan d'amis et de collègues qui ont changé le monde et vont continuer de le faire pour les générations à venir", assure encore le clan Avant.

Clarence Avant, né le 25 février 1931 dans une petite ville de Caroline du Nord (est), était l'aîné d'une fratrie de huit.

Adolescent, il met le cap sur le New Jersey, l'Etat voisin de New York, et devient manageur d'un club musical à Newark, avant d'être le disciple de l'agent de Louis Armstrong, Joe Glaser.