Clés pour comprendre: pourquoi le Hamas est-il qualifié d’organisation terroriste ?

Le Hamas est qualifié d'organisation terroriste par plusieurs pays et entités internationales en raison de ses méthodes et actions, qui incluent des attaques contre des civils, des enlèvements, des tirs de roquettes et des attentats-suicides. Ces actes sont considérés comme des formes de terrorisme car ils visent délibérément des civils ou utilisent la violence et l'intimidation pour atteindre des objectifs politiques.

Objectifs et Idéologie : L'idéologie et les objectifs déclarés du Hamas, qui comprennent la destruction de l'État d'Israël et l'établissement d'un État islamique en son lieu, sont en conflit avec les principes du droit international et les normes des droits humains.

Ces actions et politiques du Hamas sont les principales raisons pour lesquelles il est désigné comme une organisation terroriste par des entités telles que les États-Unis, l'Union européenne et Israël. Cette classification a des implications importantes en termes de relations internationales, de politique étrangère et de droit international.

Et la Belgique ?