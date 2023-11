Clés pour comprendre: quelles différences entre un Juif, un Israélien et un sioniste ?

> Nos "Clés pour comprendre" le conflit au Moyen-Orient

D'abord, il y a la dimension religieuse : "Ils croient en Dieu et respectent en totalité ou en partie les préceptes du judaïsme", répond le professeur. Puis, il y a la dimension communautaire : "Ils sont porteurs d'une identité. Ils ne sont pas nécessairement religieux, mais ils se sentent en communion avec les autres Juifs dans le monde. Certains sont complètement laïcisés et ont un rapport avec le judaïsme assez distendu. Pour eux, je dirais que c'est un judaïsme davantage culturel".

C'est un territoire dans lequel les Juifs vivaient jusqu'à la destruction du Second Temple

On parle souvent "d'origines juives", qu'est-ce que cela veut dire ? "Si on dit qu'il y a eu au cours de l'histoire un peuple juif, il est originaire de ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce qu'on a appelé jusqu'à la création de l'Etat d'Israël, la Palestine. C'est un territoire dans lequel les Juifs vivaient jusqu'à la destruction du Second Temple dans les premiers siècles de notre ère", répond Jean-Philippe Schreiber. Exilé, le peuple juif s'est ensuite dispersé à travers le monde, au Proche-Orient, en Afrique de l'Est et du nord et en Europe. Une présence juive minoritaire, a malgré tout, toujours existé sur ce territoire.