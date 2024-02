Clôture de deux mois de grève de la faim pour l'exilé palestinien Omar Karem

Après presque 60 jours de privation alimentaire, Omar Karem, journaliste palestinien arrivé en Belgique il y a un an, a annoncé mardi mettre un terme à sa grève de la faim. Lors d'une soirée de clôture organisée mardi soir à l'Université libre de Bruxelles (ULB), il est revenu sur "l'urgence d'appeler à un cessez-le-feu immédiat et définitif" dans la guerre qui oppose Israël et le Hamas.