Colombie : début en avril de l'extraction du trésor du légendaire galion San José

Son emplacement exact est cependant tenu secret, afin de protéger ce qui est considéré comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire des pirates et autres chasseurs de trésors malintentionnés.

L'armée colombienne avait révélé des images inédites de l'épave en 2022, au terme de quatre campagnes d'observation. Sur celles-ci, on distinguait des canons en fonte, des pièces de vaisselle en porcelaine, des poteries, des pièces apparemment en or et une partie de la proue du navire couverte d'algues et de coquillages.

La propriété du galion fait l'objet de contestations depuis sa découverte par des chercheurs et des membres de la force navale colombienne.

L'Espagne a revendiqué la propriété de l'épave et de sa précieuse cargaison sur la base d'une convention de l'Unesco à laquelle la Colombie n'est pas partie et des indigènes boliviens ont affirmé que les richesses du navire avaient été prélevées sur leurs terres.