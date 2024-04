Colombie: la justice reconnait désormais les déplacés climatiques

La justice colombienne a reconnu que le changement climatique et certains impacts environnementaux constituaient une cause de déplacement forcé, une décision sans précédent dans un pays qui compte déjà des millions de déplacés, victimes du conflit armé.

La Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays, "a examiné le concept de déplacement forcé dû à des facteurs environnementaux et a souligné qu'il peut être causé à la fois par des catastrophes environnementales soudaines et par des processus graduels de détérioration de l'environnement, tels que le changement climatique, la déforestation ou l'acidification des océans", indique un communiqué de l'institution publié lundi soir.

La Cour a examiné une action en justice introduite par un couple de paysans âgés de 63 et 66 ans, "déplacés de leurs terres par les différentes crues du fleuve Bojabá", dans le département d'Arauca (est).