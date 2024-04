Colombie: l'ancien président Uribe sera jugé pour subornation de témoins

L'ancien président colombien Alvaro Uribe (2002-2010), figure tutélaire de la droite conservatrice et l'un des hommes politiques les plus influents du pays, sera jugé pour subornation de témoins, a annoncé mardi le bureau du procureur.

"Sur la base des preuves (...) un procureur délégué à la Cour suprême de justice a déposé un acte d'accusation contre l'ancien sénateur Alvaro Uribe Velez en tant qu'auteur présumé des délits de corruption de témoins et de fraude procédurale", a indiqué le bureau du procureur dans son communiqué.

En octobre, la justice avait rejeté une énième demande de clore cette enquête sur l'ancien président, mis en cause pour les délits de corruption et fraude procédurale dans une affaire de subornation de témoins.

Débutée en 2012, il s'agit de l'une des affaires les plus médiatisées et les plus politisées de ces dernières années en Colombie, avec de complexes rebondissements.