Colombie: neuf soldats tués par l'ELN, Petro consulte sur la suite des négociations

"Nous avons été informés de la mort de neuf de nos soldats" à El Carmen, dans le département du Norte de Santander (nord-est), a annoncé l'armée dans un communiqué, attribuant cette attaque à l'Armée de libération nationale (ELN). Il s'agit de la dernière guérilla encore active en Colombie, avec laquelle le gouvernement a entamé des pourparlers de paix en novembre, après une interruption de quatre ans, pour tenter de mettre fin à près de six décennies de conflit armé.

Le président colombien Gustavo Petro a exprimé son "rejet total de l'attaque du peloton de l'armée à Catatumbo". "Sept soldats faisant leur service militaire et deux sous-officiers, soldats de la nation et du gouvernement, tués par ceux qui aujourd'hui sont absolument éloignés de la paix et du peuple", a écrit M. Petro sur Twitter.

Il a ajouté avoir "demandé une consultation avec la délégation gouvernementale à la table (des négociations avec) l'ELN". "Un processus de paix doit être sérieux et responsable avec la société colombienne", a-t-il souligné.

Le chef de l'État a fixé cette réunion à lundi prochain, en présence des représentants des pays garants et des pays accompagnateurs de ces négociations.