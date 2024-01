Colombie: nouveau bilan de 36 morts et 7 disparus dans les glissements de terrain

Un précédent comptage faisait état de 33 morts et 10 disparus. Vingt personnes ont été blessées dans ces glissements de terrain qui ont recouvert la route qui relie Medellin, la deuxième plus grande ville de Colombie, à Quibdo

Sur des images diffusées via les réseaux sociaux et par les chaînes de télévision, on peut voir le moment où un pan de montagne s'effondre et recouvre une rangée de voitures, tandis que des cris se font entendre.

Une responsable locale a raconté à l'AFP que "de nombreuses personnes" avaient réussi à sortir de leurs véhicules et à "se réfugier dans une maison" près de la localité de Carmen de Atrato. "Mais, malheureusement, un autre glissement de terrain s'est produit et les a ensevelies", a-t-elle ajouté.

Le département de Choco, qui borde l'océan Pacifique et abrite une vaste forêt tropicale, a été la proie de fortes précipitations ces 24 dernières heures.