Combats entre armée et M23 en RDC: la Monusco appelle à préserver la vie des civils

La cheffe de la Mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco), Bintou Keita, condamne fermement, dans un communiqué, le bombardement de sites occupés par des populations déplacées à Lac-Vert et Mugunga, près de Goma (Nord Kivu) ce vendredi.

Au moins neuf personnes ont été tuées vendredi dans un bombardement ayant touché un camp de déplacés de la périphérie de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), où des combats opposent les forces gouvernementales aux rebelles du M23, ont indiqué des sources locales.

Selon la cheffe de la Monusco, au moins six enfants figurent parmi les victimes. Bintou Keita dénonce cette "escalade de violence contre les civils dans le Nord-Kivu et rappelle à toutes les parties au conflit leurs obligations, en vertu du droit international, de protéger et préserver la vie des populations civiles en toutes circonstances".