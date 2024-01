Combats meurtriers dans le sud de Gaza, craintes pour les civils

Dans le territoire palestinien dévasté et assiégé, l'Unrwa, l'agence de l'ONU chargée de l'aide aux civils, est dans le viseur des autorités israéliennes selon lesquelles certains de ses employés auraient été impliqués dans l'attaque sanglante menée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien, à l'origine de la guerre.

Des combats meurtriers entre l'armée israélienne et le Hamas font rage samedi dans le sud de la bande de Gaza, où des milliers de civils pris au piège survivent dans des conditions humanitaires désastreuses, dans la pluie et le froid.

L'Australie, le Canada et l'Italie ont suspendu samedi leurs financements à l'Unrwa, après les Etats-Unis qui avaient annoncé la veille suspendre tout financement futur.

Israël veut "s'assurer" que l'Unrwa ne joue plus aucun rôle à Gaza après la guerre, a déclaré samedi son chef de la diplomatie, Israël Katz, tandis que le mouvement islamiste a dénoncé des "menaces" d'Israël à l'encontre de cette agence.

Khan Younès, la plus grande ville du sud de Gaza considérée par Israël comme une place forte du Hamas, est désormais au coeur de la guerre.

De violents affrontements se déroulaient samedi dans la ville, selon des témoins interrogés par l'AFP. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé que 135 personnes avaient été tuées pendant la nuit.

Les combats font rage notamment aux abords des deux principaux hôpitaux de la ville, Nasser et al-Amal, qui ne fonctionnent plus qu'au ralenti et qui abritent des malades mais aussi des milliers de déplacés.