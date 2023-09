Commander, le canidé mordeur en série de la Maison Blanche, récidive

Le berger allemand rebelle, arrivé comme chiot en 2021 avec le couple présidentiel, va devoir retourner à l'institut de dressage et montrer patte blanche pour réapprendre les bonnes manières après cet incident, au moins le 11e du genre.

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill, ont emménagé en 2021 à la Maison Blanche avec deux chiens, deux bergers allemands, Major et Champ, et ont adopté Commander ("Commandant") après le décès de ce dernier.

Mais le canidé, qui a depuis pris ses quartiers dans la Maison Blanche, a la mauvaise habitude de mordre.

Le dernier incident remonte à lundi soir, quand un agent est "entré en contact avec l'animal de compagnie de la Première dame et s'est fait mordre" par Commander, a indiqué le responsable de la communication du "Secret Service", Anthony Guglielmi.