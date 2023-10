"Comment vivre avec eux?" : la terreur des Arméniens fuyant le Nagorny Karabakh

"J'ai pris mes bijoux, c'est tout. Les femmes, les enfants et les personnes âgées, tout le monde est parti avec le premier véhicule trouvé", raconte-t-elle.

Elle se repose à Vyank, cité arménienne sur la route d'Erevan où les autorités ont installé un centre d'accueil pour désengorger la ville frontalière de Goris.

Loin du Nagorny Karabakh, l'ambiance semble plus sereine et les réfugiés plus détendus. Mais la virulence des témoignages reste la même. "Ils sont cruels! Je ne veux pas vivre avec ces chiens", assène Ophélia Haïrapetian. "C'est un génocide pur et simple", complète son mari.