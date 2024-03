Commissariat de la Courneuve attaqué: neuf interpellations, annonce Nuñez

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des groupes de personnes tirant des mortiers d'artifice à profusion sur la façade du poste de police.

Cette attaque est survenue quatre jours après la mort à Aubervilliers d'un jeune homme de La Courneuve, Wanys R., lors d'une course-poursuite avec la police.

"On peut faire un lien entre cette attaque du commissariat et le décès" car "manifestement les jeunes provenaient du quartier dont il est originaire", a souligné un peu plus tard Laurent Nuñez sur BFMTV.