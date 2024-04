Comparaison entre des traces d'ADN de l'affaire Dutroux et une disparition aux Pays-Bas

L'étudiante avait disparu dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1993 après une fête durant la semaine d'initiation de l'association étudiante Circumflex à Maastricht. Alors âgée de 18 ans, elle s'était dirigée à vélo vers sa chambre à Gronsveld, où elle n'était jamais arrivée. Toute trace d'elle a disparu depuis.

Il y a environ deux ans, les Pays-Bas ont demandé une enquête à la justice wallonne pour comparer des traces avec l'affaire Dutroux. Des traces d'ADN inconnues et des cheveux ont, entre autres, été trouvés dans des logements et une voiture de Marc Dutroux. L'équipe chargée des affaires non résolues veut savoir s'il existe un lien entre les deux affaires en comparant les indices.