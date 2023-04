Comparution reportée pour le jeune militaire inculpé de la fuite de documents secrets américains

Engagé en septembre 2019, avec des missions de spécialiste en informatique et communications, il aurait profité de son poste, et de son habilitation de sécurité "top secret", pour avoir accès aux documents et les partager ensuite auprès d'un groupe privé sur le réseau social Discord.

Ils suggèrent aussi que Washington collecte des renseignements sur ses plus proches alliés, notamment Israël et la Corée du Sud.

Il a été inculpé pour "conservation et transmission non autorisées d'informations relatives à la défense nationale", et "retrait et conservation non autorisés de documents ou de matériels classifiés", .