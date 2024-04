CompensAÇÃO, projet des Nations Unies en faveur de la transition agroforestière au Brésil

CompensAÇÃO est le nom d'un projet qui vise à promouvoir les paiements pour services environnementaux et à faire en sorte que les filières productives brésiliennes abandonnent la déforestation. Il est financé par le Fonds international de développement agricole des Nations Unies (FIDA) --qui présente le projet dans un communiqué mardi-- et par l'Allemagne à hauteur de 4,9 millions de dollars.

Le projet sera mis en œuvre dans les forêts de la côte atlantique, parmi les zones les plus menacées par la déforestation dans le monde. La région a en effet perdu près de 88% de sa couverture forestière et 24% de sa faune et de sa flore endémiques sont en danger.

L'objectif de CompensAÇÃO est de créer des conditions propices à la promotion d'une transition agroforestière dans les zones productrices de cacao. Il s'agit d'accroître la résilience et les retombées économiques, tout en atténuant la dégradation et le recul des forêts.