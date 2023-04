Concerts de casseroles et manifs sauvages pour accueillir l'allocution d'Emmanuel Macron

Plusieurs centaines de manifestants se sont réunies sur le Vieux-Port de Marseille avant de se diriger vers l'hôtel de ville, certains scandant "Macron démission". Des habitants ont soutenu les manifestants en tapant sur des casseroles sur leur balcon.

A Lyon selon la préfecture, plusieurs incidents se sont produits peu après 21H00 après le rassemblement devant la mairie, d’où sont partis plusieurs centaines de manifestants, qui ont arpenté les rues des pentes de la Croix-Rousse. Sur le parcours, certains ont forcé une porte de la mairie du 1er arrondissement avant de s'introduire dans le bâtiment et d'en taguer des murs, selon la même source. La préfecture a également signalé des feux de poubelles, et des jets de projectiles ont visé les forces de l'ordre qui ont répliqué à plusieurs reprise par des tirs de gaz lacrymogène.

A Saint-Etienne, de petits groupes ont continué à déambuler dans le centre-ville après une manifestation d'environ 300 personnes, selon la préfecture, qui a fait état de tags, poubelles incendiées et bris de vitrines, notamment d'une agence bancaire.

Des feux de poubelles ont aussi émaillé les déambulations de manifestants à Rennes et Caen, et à Nantes et à Angers, des manifestations non déclarées ont également eu lieu après l'allocution.

A Strasbourg, après le concert de casseroles qui a duré environ une heure dans le centre-ville, quelques centaines de personnes parties en manifestation sauvage ont improvisé des barricades au milieu des rues à l'aide de conteneurs à poubelles ou d'objets de chantier pour barrer la route à la police, a constaté l'AFP, et les forces de l'ordre ont fait à plusieurs reprises usage de gaz lacrymogènes.

L'ONG altermondialiste Attac, qui avait lancé un appel à des "casserolades" devant les mairies, avait recensé "plus de 300 rassemblements" en France.

burs-tll-tbm-cel/cbn