Conexion Divina, trio de la Génération Z qui régénère le folk mexicain

Conexion Divina, leur groupe, revisite de façon moderne la musique régionale américano-mexicaine qui prospère dans ces immenses espaces entre Texas et Californie qui furent longtemps régis par Mexico et non Washington.

"C'est vraiment incroyable d'être ici... C'est un honneur", confie Liz Trujillo, qui a récemment terminé le lycée et est désormais la chanteuse principale du groupe. Elle dit souhaiter apporter une "perspective féminine" et une "touche juvénile" au "sierreno", un style musical puisant ses origines dans les montagnes du nord du Mexique et essentiellement joué à la guitare.

Ce genre est de plus en plus populaire sur les plateformes de streaming: d'après une étude publiée par Spotify, la popularité de la musique régionale américano-mexicaine a augmenté de 56% entre 2021 et 2022, pour un total de 5,6 milliards de streamings au niveau international et un total de 66 millions d'auditeurs hors du Mexique.