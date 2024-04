Conférence interdite à Lille: Mélenchon fustige "un abus de pouvoir" du préfet

"Nous ne pouvons faire mieux que de nous référer à la parole du président ou du Premier ministre. Le préfet a fait un abus de pouvoir et dès lors, il doit être sanctionné pour cela", a déclaré Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV.

Le Premier ministre Gabriel Attal a ensuite tenu des propos similaires dans la soirée.

La préfecture du Nord a notamment justifié son interdiction par "des appels à la mobilisation lancés par plusieurs organisations" opposées à la conférence, comme l'union nationale inter-universitaire (UNI) ou l'union des étudiants juifs de France (UEJF), pouvant entraîner "des heurts sur la voie publique".

"Je me suis exprimé déjà plus d'une dizaine de fois sur les sujets qui nous occupaient. Et personne n'a jamais rien trouvé à redire aux propos que j'ai tenus", a appuyé Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV.