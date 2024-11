Conflit au Moyen-Orient: Israël affirme avoir été frappé par 160 projectiles du Hezbollah libanais

Les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs régions dimanche en Israël, notamment dans la grande banlieue de Tel-Aviv, a indiqué l'armée en faisant état de 160 projectiles tirés du Liban voisin, dont certains ont été interceptés.

Le Hezbollah a, lui, mené dimanche plusieurs attaques aux drones et missiles contre des cibles et bases militaires dans la région de Tel-Aviv et dans le sud d'Israël. De son côté, l'armée libanaise, qui n'est pas impliquée dans cette guerre, a annoncé qu'un de ses soldats avait été tué et 18 blessés dans une attaque israélienne contre leur position dans le sud du Liban, un fief du Hezbollah frontalier du nord d'Israël.