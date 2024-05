Conflit au Moyen-Orient: où en sont les négociations "de la dernière chance" sur un accord de cessez-le-feu?

Sur les très grandes lignes, il semble y avoir un terrain d'entente. Une trêve de six semaines, un retrait partiel de l'armée israélienne, un échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens, et puis le retour des déplacés, avec quelques points de divergence sur des détails plus pratiques: qui, quand, comment, dans quel ordre. Mais qui semblent être surmontables. En revanche, le vrai point de discorde, c'est la durée du cessez-le-feu, et donc la fin ou pas de la guerre.

Le Hamas veut un cessez-le-feu permanent, alors qu'Israël veut un cessez-le-feu temporaire pour pouvoir poursuivre sa lutte jusqu'aux derniers combattants islamistes. Et là, les négociations s'annoncent extrêmement compliquées.

Les États-Unis ont effectué un geste fort en suspendant leur livraison d'armes à Israël, qu'est-ce que cela signifie?