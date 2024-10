Conflit au Proche-Orient: le Hezbollah annonce avoir lancé des drones contre une base militaire en Israël

Ces hostilités ont lieu alors que de vendredi soir à samedi soir, Israël célèbre Yom Kippour, jour du "grand pardon" durant lequel tout s'arrête quasiment dans le pays: les frontières, les aéroports et la plupart des commerces sont fermés, tandis que les transports publics ne roulent pas. Après avoir affaibli le Hamas à Gaza, Israël a déplacé en septembre le front de la guerre au Liban, avec l'objectif d'éloigner le Hezbollah des zones frontalières et de faire cesser ses tirs de roquettes pour permettre le retour dans le nord d'Israël des quelque 60.000 habitants déplacés.

L'Iran dénonce "les crimes" d'Israël

Ce samedi, le président du Parlement iranien, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a dénoncé samedi les "crimes" d'Israël lors d'une tournée sur le site d'une frappe israélienne meurtrière qui a visé jeudi le centre de Beyrouth.

Selon une source proche du Hezbollah pro-iranien, la frappe, qui a fait au moins 22 morts, visait le chef de l'appareil sécuritaire du mouvement islamiste libanais, Wafic Safa, dont le sort est toujours inconnu. La frappe de jeudi est la plus meurtrière dans le centre de la capitale depuis le début de la guerre ouverte le 23 septembre entre Israël et le Hezbollah. "Le régime sioniste sauvage et, à sa tête, son Premier ministre (Benjamin Netanyahu) (...) commettent ces crimes", a déclaré Mohammad-Bagher Ghalibaf à la presse, devant les décombres.