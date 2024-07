Conflit du M23: le chargé d'affaires ougandais convoqué par Kinshasa

"Cela reste une allégation... Pourquoi devrions-nous soutenir le M23?", a déclaré à la presse Matata Twaha Magara après avoir rencontré la vice-ministre congolaise des Affaires étrangères, Gracia Yamba Kazadi.

"Notre position est claire, au sein de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est, nous devons travailler ensemble pour chasser toutes les forces négatives", a poursuivi le diplomate, en évoquant l'opération conjointe menée depuis fin 2021 dans l'est de la RDC par les armées congolaise et ougandaise contre les rebelles ADF affiliés au groupe Etat islamique.