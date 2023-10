Conflit Israélo-Palestinien: la bande de Gaza arrivera-t-elle à évacuer ses civils ? L'analyse de Chantal Monet

Présente en plateau pour apporter son analyse, Chantal Monet explique : "Ce sont 1 million 100.000 Palestiniens du Nord de la Bande de Gaza qui doivent se déplacer vers le Sud. 400.000 personnes selon les Nations unies ont déjà quitté la zone de pilonnages. Mais vu la configuration de ce territoire tout petit, déplacer autant de personnes – la moitié de la population - en si peu de temps… c’est impossible, techniquement et logistiquement selon l’ONU et les organisations humanitaires".

Autre élément qui complique d'autant plus la situation : l'Egypte. "Le pays a fermé son point de passage à Rafah. Elle veut éviter de se retrouver avec un afflux de réfugiés comme en 2008 et 2014. Avec le risque que cette installation soit permanente et qu’il y ait une influence du Hamas, émanation des Frères Musulmans, le rival et la bête noire du régime égyptien", précise Chantal Monet.