Conflit israélo-palestinien: le Hamas annonce la libération de nouveaux otages

Une source proche du Hamas a indiqué mercredi soir à l'AFP que le mouvement islamiste palestinien avait remis "le sixième groupe" d'otages israéliens, relâchés dans le cadre d'un accord avec Israël, au Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Chaque soir depuis vendredi, une dizaine d'otages israéliens, chaque fois des femmes et des enfants, sont relâchés par le Hamas dans la bande de Gaza. En contrepartie, trois fois plus de détenus palestiniens, également des femmes et des jeunes de moins de 19 ans, sont libérés de prisons israéliennes.