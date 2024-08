Conflit israélo-palestinien: les discussions pour une trêve à Gaza ont débuté à Doha

Partager:

Des négociations indirectes entre Israël et le Hamas, orchestrées par le Qatar, les États-Unis et l'Égypte, se tiennent ce jeudi dans l'espoir d'une trêve dans la bande de Gaza.

Les discussions en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas ont repris ce jeudi au Qatar, d'après une source proche, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient après dix mois de guerre intense dans la bande de Gaza. Plus de 40 000 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit, selon le Hamas, et la communauté internationale appelle de plus en plus à un cessez-le-feu. Ces négociations indirectes, soutenues par des médiateurs comme le Qatar, les États-Unis et l'Égypte, visent à éviter une nouvelle escalade militaire dans la région. La source n'a pas indiqué qui participait à ce nouveau cycle de négociations indirectes.

Le président américain Joe Biden a indiqué qu'un cessez-le-feu pourrait réduire les risques d'une attaque iranienne en réponse à l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh, leader du Hamas, imputé à Israël fin juillet à Téhéran. Toutefois, les pourparlers se compliquent, et Antony Blinken, secrétaire d'État américain, ainsi que le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, ont exhorté les parties à ne pas compromettre ces négociations. Selon le plan proposé par Biden le 31 mai, la première phase d'un cessez-le-feu inclurait une trêve de six semaines, le retrait israélien de zones densément peuplées de Gaza et un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Ces pourparlers impliquent également des hauts responsables du renseignement américain et israélien. En parallèle, la situation humanitaire dans la bande de Gaza reste catastrophique, avec des milliers de déplacés et des infrastructures dévastées. L'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat pour atténuer les souffrances des civils, en particulier des femmes et des filles, qui endurent des conditions de vie extrêmement difficiles.