Conflit israélo-palestinien: les Libanais de Belgique inquiets pour leurs proches

Née au Liban, Barrak Zailaa Rima vit en Belgique depuis plus de 30 ans. Depuis son appartement bruxellois, elle se sent impuissante face à l'escalade des violences à la frontière libanaise. Au fil de la discussion, elle se souvient d'un voyage dans le sud du pays : "Moi j'ai rencontré des gens qui sont superbes, mais qui sont dans cette menace continue de se faire bombarder, de se faire assassiner, de ne pas pouvoir avoir un développement normal de la vie sociale et de la vie économique, raconte-t-elle. Je vis ça très mal parce que je mesure aussi les limites de ce que je peux faire. Ce que je peux faire, c'est dénoncer, c'est participer à des manifestations, c'est en parler, mais on est dans une période assez sombre."

Une période sombre qui a poussé Gilbert Bejjani, médecin belgo-libanais, à rentrer au pays sans ses filles. "J'aime bien faire au moins, une visite pour voir ma maman et mon papa et donc cette année, j'ai dit à mes enfants que j'irai tout seul parce que j'étais inquiet. On ne sait pas du tout comment ça peut se passer. Le Liban n'a qu'un seul aéroport et à la moindre crise l'aéroport ferme. Depuis un an, elles sont folles d'amour du Liban, mais elles étaient vraiment fâchées en fait. Il fallait expliquer les raisons du risque qui est toujours un risque latent."