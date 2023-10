Conflit israélo-palestinien: "Près de 200 personnes de retour d'Israël attendues à Bruxelles", annonce la ministre de la Défense Ludivine Dedonder

Un peu moins de 200 personnes vivant en Israël et ayant manifesté leur volonté de revenir en Belgique sont attendues au pays "dans les prochaines heures" sur un vol commercial affrété par le gouvernement, a confirmé vendredi matin la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, sur LN24.

Aucun autre vol de ce type n'est prévu actuellement, "mais la Défense reste à disposition pour des solutions complémentaires à des vols commerciaux, si cela s'avère nécessaire", a ajouté Mme Dedonder (PS).

Interrogée sur l'ordre annoncé cette nuit par Israël d'évacuer les civils de Gaza vers le sud de l'enclave palestinienne, la ministre a insisté sur le respect du droit et la nécessité d'épargner les populations civiles. "Je condamne les attaques terroristes du groupe Hamas, dont les premières victimes en Israël et en Palestine sont les populations civiles. C'est une nécessité pour Israël de se défendre, mais nous en appelons au respect du droit et des populations civiles, qui doivent être épargnées", a-t-elle indiqué.