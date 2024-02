Conflit M23 en RDC: l'armée rwandaise utilise des missiles sol-air, selon l'ONU

Selon ce document, un "missile sol-air présumé des Forces de défense rwandaise (RDF)" a visé mardi dernier, sans l'atteindre, un drone d'observation de l'ONU et aurait été tiré depuis un véhicule blindé dans une zone contrôlée par le M23, précise ce document confidentiel. "Les renseignements militaires extérieurs français confirment que le véhicule blindé de type WZ551, équipé d'un système de missile sol-air, est rwandais", ajoute-t-il.

Le Rwanda est accusé de soutenir la rébellion menée par le M23 ("Mouvement du 23 mars") dans la province du Nord-Kivu, dans l'Est de la RDC. Depuis plus de deux ans, la province est le théâtre d'affrontements entre l'organisation et les forces armées de la RDC (FARDC). Les combats se sont récemment intensifiés autour de Goma, la capitale provinciale, faisant au moins 17 morts du côté des forces gouvernementales et leurs alliés selon un dernier bilan.