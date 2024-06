Contacts "constants" avec les Etats-Unis pour un échange pour libérer le journaliste américain Gershkovich, selon Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a indiqué mercredi que les contacts étaient constants avec les Etats-Unis pour aboutir à un échange de prisonniers qui permettrait la libération du journaliste américain Evan Gershkovich.

"Les services compétents des Etats-Unis et de la Russie sont en contact constants. Et, bien entendu, (ces questions) se résolvent sur la base de la réciprocité", a indiqué M. Poutine, interrogé sur les négociations en vue de la libération du journaliste, détenu depuis plus d'un an en Russie.