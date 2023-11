Contrairement au voeu de Biden, les premières primaires auront lieu dans le New Hampshire

L'Etat américain du New Hampshire a annoncé mercredi que les primaires de cet Etat de la côte est pour l'élection présidentielle auront lieu le 23 janvier, défiant ainsi le calendrier de vote qu'aurait préféré le président Joe Biden.

Tous les quatre ans, les projecteurs sont braqués sur l'Iowa et le New Hampshire, deux Etats ruraux à la population majoritairement blanche, qui donnent le coup d'envoi de plusieurs mois de primaires en amont de l'élection présidentielle.

Cette annonce n'aura que peu d'incidence sur la course à la Maison Blanche, puisque Joe Biden s'était déjà retiré du scrutin du New Hampshire en prévision de cette décision, sachant qu'aucune menace sérieuse ne remet en question sa position de candidat démocrate présumé pour la présidentielle de 2024.

L'année dernière, le Comité national démocrate avait approuvé la demande de Joe Biden de désigner la Caroline du Sud comme le premier Etat à organiser les primaires du parti en 2024, arguant que le vote dans un Etat plus diversifié permettrait de donner davantage de voix aux électeurs afro-américains et serait plus représentatif du résultat final.

Mais les responsables démocrates du New Hampshire ont confirmé lors d'une conférence de presse qu'ils rejetaient ce changement de calendrier.

Anticipant cette annonce, Joe Biden avait déjà fait savoir en octobre que son nom ne figurerait pas sur les bulletins de vote.