Contre le narcorafic, le Guatemala envoie l'armée à sa frontière mexicaine

Les soldats sont déployés depuis mardi dans les départements de San Marcos et de Huehuetenango, des zones montagneuses du Guatemala habitées principalement par des populations indigènes mayas. Dans ces zones pauvres et isolées, de nombreux habitants survivent grâce à la culture de marijuana et des plants de pavot à partir desquels sont produits l'opium et l'héroïne.

De l'autre côté de la frontière, l'Etat du Chiapas (sud du Mexique) est en proie à une guerre entre les cartels de Sinaloa et de Jalisco New Generation.