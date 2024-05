Contre "l'Etat islamique en RDC", des Texans et des flyers

Partager:

Empêtré dans un tas de sangles et son gilet pare-balle, Caleb Weiss fait coulisser la porte de l'hélicoptère et s'assoit sur le rebord. Sous ses pieds, à perte de vue, une forêt compacte, impénétrable. La tension monte dans l'habitacle: on est à portée de tirs des rebelles ADF. L'appareil frôle la canopée, décrit des cercles au-dessus des rivières Ituri et Semuliki, où ces combattants, qui ont fait allégeance à l'organisation Etat islamique en 2019, ont installé leurs campements.

Pendant près d'une heure, Caleb Weiss, un Américain couvert de tatouages qui travaille pour la fondation Bridgeway (USA), balance à grandes brassées des milliers de prospectus appelant les rebelles à se rendre. Depuis les forêts du nord-est de la République démocratique du Congo - dont une partie se situe dans le parc des Virunga -, les ADF ("Forces démocratiques alliées") lancent depuis une dizaine d'années des raids meurtriers sur les villages et les routes aux confins des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri pour piller et terroriser la population. Ces quelques centaines de miliciens, selon l'ONU, sont responsables de la mort de milliers de civils, tués le plus souvent de façon extrêmement brutale.

Ils opèrent en territoire congolais et, dans une moindre mesure, en Ouganda, d'où la plupart des leaders du groupe sont originaires. Le groupe Etat islamique (EI), qui les considère comme sa "province en Afrique centrale" (ISCAP), a revendiqué une centaine d'attaques depuis le début de l'année. Le nombre de ces revendications est en nette augmentation, mais en deçà de ce qu'ont enregistré les forces de sécurité congolaises et les acteurs civils de la région. Pour avril uniquement, plus d'une centaine de personnes ont été tuées et des dizaines kidnappées.