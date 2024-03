Contre l'extrême droite et pour l'Ukraine: la majorité lance sa campagne des Européennes

L'enjeu est de taille pour la liste du camp d'Emmanuel Macron et de ses trois partis Renaissance, Horizons et MoDem, distancée de 10 points dans les intentions de vote par celle du président du Rassemblement national Jordan Bardella.

Avec le gouvernement quasi au complet auprès de sa candidate Valérie Hayer, la majorité lance samedi à Lille sa campagne des élections européennes en ciblant l'extrême droite, en tête dans les sondages, et son positionnement dans le conflit en Ukraine.

"Ça paraît compliqué qu'on les double mais il faut qu’on réduise l'écart", confie un cadre de la majorité.

La jeune tête de liste RN, qui a tenu son premier meeting dimanche à Marseille, avait axé son discours sur l'immigration en s'en prenant à Emmanuel Macron, accusé d'être le "grand effaceur" de la France en Europe.

La tête de liste et eurodéputée Renaissance Valérie Hayer, inconnue des Français et désignée tardivement, devrait pour sa part souligner le "besoin d'Europe", slogan officiel de la campagne, après la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, en interrogeant le soutien de ses opposants à ce pays envahi par la Russie.