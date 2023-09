COP28: l'ex-patronne de l'ONU Climat tape sur l'industrie des énergies fossiles

Lors d'une conférence "Climate Changes Everything", en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, la diplomate costaricaine a reconnu qu'elle "perdait patience" avec l'industrie des énergies fossiles responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre.

D'après celle qui fut l'une des négociatrices de l'accord de Paris de 2015 à la COP21, les grandes entreprises énergétiques ont failli à leurs engagements de transition vers des énergies renouvelables.

"Au lieu de tout faire pour mettre en application leur incroyable capacité d'innovation et d’ingénierie, elles ont fait tout le contraire", a tonné Mme Figueres.

Le monde doit sortir des énergies fossiles polluantes, atteindre le pic de ses émissions de CO2 d'ici 2025 et faire "beaucoup plus, maintenant, sur tous les fronts" pour affronter la crise climatique, avait mis en garde début septembre un premier rapport de l'ONU Climat sur ce qui a été accompli ou non depuis l'accord de Paris et son objectif le plus ambitieux de limiter le réchauffement à 1,5°C.