Corde, sel, bois: par-delà les carats, les bijoux audacieux d'une créatrice kényane

Cristaux de sel, cordes de sisal, bois, roches volcaniques: la créatrice kényane d'origine indienne Ami Doshi Shah mêle matériaux hétéroclites et design épuré pour confectionner ses bijoux, loin des injonctions d'une industrie qui ne jure que par les carats.

Ses pièces sont distribuées à travers l'Afrique (Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Kenya...) et l'une de ses collections, baptisée "Salt of the Earth" ("Le sel de la terre"), a voyagé jusqu'au Victoria and Albert Museum de Londres en 2022 et au Brooklyn Museum de New York l'an dernier.