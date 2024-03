Corée du Nord: Kim inspecte une unité de chars qui avait envahi Séoul

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a inspecté une unité de chars qui avait envahi Séoul lors de la guerre de Corée (1950-1953) et a appelé à intensifier les préparatifs en vue de combats, ont rapporté lundi les médias d'Etat.

Les relations intercoréennes sont au plus bas et au début de l'année, Pyongyang a désigné la Corée du Sud comme son "principal ennemi" et l'a menacée de guerre pour toute violation de son territoire "ne serait-ce que de 0,001 millimètre".