Coups de bâton, jets de projectiles et feux d'artifices: des heurts violents éclatent sur un campus de Los Angeles lors d'un rassemblement pro-palestinien

Depuis deux semaines, de nombreux dirigeants d'universités à travers les Etats-Unis font face à des manifestants, parfois quelques dizaines seulement, qui occupent leur campus pour s'opposer à la guerre menée par Israël à Gaza contre le Hamas.

Des étudiants pro-palestiniens ont ainsi établi un campement en plein coeur du campus de UCLA, sur une pelouse entourée de barricades.

One of the craziest things I’ve experienced tonight. Taken a lot of pepper spray and bottles but mostly good. pic.twitter.com/laUmGY746A