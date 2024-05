Coupure du direct d'AP sur Gaza: Israël annonce révoquer sa décision

Associated Press avait annoncé plus tôt mardi que son direct vidéo sur Gaza avait été coupé par Israël, qui accuse cette agence de presse américaine de violer une loi ayant permis aux autorités israéliennes d'interdire la chaîne qatarie Al-Jazeera sur leur territoire.

"Étant donné que le ministère de la Défense souhaite examiner la question des diffusions" réalisées depuis la ville de Sdérot, toute proche de la bande de Gaza, "et le risque pour nos forces, j'ai ordonné d'annuler l'opération et de rendre l'équipement à l'agence AP" jusqu'à ce que le ministère de la Défense se prononce, indique Shlomo Karhi dans un communiqué.

Cette décision avait suscité de vives réactions à l'étranger, du secrétaire général de l'ONU, pour qui il s'agissait d'un développement "plutôt choquant" à la Maison Blanche qui avait demandé à Israël de rétablir le direct vidéo d'AP, en passant par Reporters sans frontières (RSF) qui avait dénoncé une "censure éhontée".

"Associated Press dénonce dans les termes les plus forts l'action du gouvernement d'Israël de fermer notre direct" qui montrait la bande de Gaza, où une guerre oppose l'armée israélienne au Hamas depuis plus de sept mois, et "la saisie de notre équipement", indiquait l'agence dans un communiqué.

Elle attribuait cette décision à "une utilisation abusive par le gouvernement" de Benjamin Netanyahu de la loi votée début avril qui permet d'interdire la diffusion en Israël de médias étrangers "portant atteinte à la sécurité" de l'État.