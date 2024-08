Course contre la montre pour empêcher un embrasement au Moyen-Orient

Ting Shen

La communauté internationale est engagée dans une course contre la montre pour éviter une escalade militaire entre l'Iran et ses alliés d'une part et Israël de l'autre, les Etats-Unis assurant travailler "jour et nuit" pour empêcher un embrasement régional.

Le président américain Joe Biden a tenu lundi une réunion d'urgence à la Maison Blanche durant laquelle son chef de la diplomatie Antony Blinken a réclamé un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, où la guerre, qui fait rage depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, a entraîné un cycle de violences dans la région.