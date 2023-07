Course contre la montre à Singapour pour sauver "la décharge de l'Eden"

Là se trouve la seule décharge de Singapour, où sont ensevelies les cendres des déchets des six millions d'habitants de la ville-Etat.

Bienvenue à Pulau Semakau: en accostant sur l'île poubelle de Singapour, les visiteurs pourraient s'attendre à des odeurs nauséabondes et à des nuées de mouche. Ils découvrent au contraire un paysage idyllique, des eaux limpides et une végétation luxuriante où s'ébattent les oiseaux.

A un peu plus d'une décennie de l'échéance prévue pour l'enfouissement du site, le gouvernement, en manque de terres pour stocker les déchets, s'est lancé dans une course contre la montre pour tenter de prolonger la durée de vie de la décharge, si sereine qu'elle a gagné le surnom de "décharge de l'Eden".

"Il s'agit de la seule décharge de Singapour et en raison de la petite superficie et des besoins en terrains concurrents, il est difficile de trouver un autre emplacement", explique à l'AFP Desmond Lee, responsable de la décharge à l'Agence nationale de l'environnement (ANE), qui supervise l'île.

"Il est impératif que nous continuions à utiliser la décharge de Semakau aussi longtemps que possible et que nous prolongions si possible sa durée de vie au-delà de 2035", ajoute-t-il.