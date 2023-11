Cow-boys des crédits carbone contre indigènes, la bataille colombienne contre le greenwashing

Une feuille de coca à la bouche pour mieux irriguer le cerveau en oxygène, Fabio Valencia balaye du regard la forêt amazonienne, la terre de ses ancêtres en Colombie et réservoir de CO2. Il songe au conflit qui oppose son peuple à des entreprises, accusées de greenwashing au détriment des droits des indigènes.

A lui seul, ce projet illustre les critiques souvent faites au marché non régulé des crédits carbone et auxquelles les participants à la COP vont essayer de répondre: non-respect des populations locales, bénéfices pour l'environnement contestés et accusation de greenwashing envers les entreprises acheteuses.

Des traits rouges sur le visage, symboles de protection, le chef des Makuna, une des six communautés de la forêt de Pirá Paraná (sud-est), est catégorique: ces crédits, utilisés par les entreprises pour se dire "neutres en carbone", sont "plus nocifs" pour les traditions que l'exploitation des mines ou des réserves pétrolières.

"L'exploitation minière contamine l'environnement mais ces crédits contaminent les esprits", affirme le patriarche de 43 ans, avant son départ à la COP28 à Dubaï, où les crédits carbone devraient être institutionnalisés.